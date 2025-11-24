Der Bau des Kundenzentrums muss warten, der Maschinenbauer aus Ditzingen plant um. Der strikte Sparkurs angesichts des Umsatzrückgangs zeigt Folgen.
Als vor wenigen Wochen die Abrissbagger anrollten, war das Ende der beiden ältesten Betriebsgebäude von Trumpf besiegelt. Inzwischen sind die beiden einstigen Werkhallen an der Gerlinger Straße abgerissen. Die „Keimzelle“ von Trumpf, wie die ersten Gebäude des Maschinenbauers auch bezeichnet wurden, gibt es nicht mehr. Die Gebäude waren unter der Ägide des verstorbenen Trumpf-Chefs Berthold Leibinger entstanden. Die Verwaltung hat ihren Sitz längst in einem Gebäude wenige Meter entfernt, Betriebsgebäude befinden inzwischen auf dem Areal sowie auf dem Firmengelände jenseits der Gerlinger Straße. Die beiden Flächen westlich und östlich der Straße sind oberirdisch durch den markanten Trumpf-Steg verbunden, unterirdisch über ein Tunnelsystem.