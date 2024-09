Konsolen, Kunst, Jazzklänge – und sogar Bienen: Die zweite Kulturnacht am Laien in Ditzingen ist vielfältig. Sie lockt rund 500 Besucherinnen und Besucher.

Stefanie Köhler 15.09.2024 - 13:14 Uhr

Tim, 5 Jahre, verschlägt es nach der Gute-Nacht-Geschichte oben in der Stadtbücherei in die Zockerhölle nach unten. In der „Retro-Gaming-Lounge“ spielen die Besucher an mehreren Tischen – passend mit Super-Mario-Tischdecken – mit Konsolen aus allen Jahrzehnten. Super Mario, Tetris, das Kampfspiel Tekken und was es sonst noch für Spiele für Gameboy und Co. gibt. Der Weg in den Zockerhimmel ist aber mitunter ein langer: Wer sich erst einmal einen Platz ergattert, steht nicht mehr so schnell auf. Gilt für Kinder wie Erwachsene. Geduld, im Zweifel Penetranz, ist gefragt.