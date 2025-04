Von Tufting über Makramee bis Töpfern: Die Kreativ Messe auf dem Stuttgarter Messegelände bietet am Wochenende Inspiration, Workshops zum Mitmachen und zahlreiche Stände mit Bastelbedarf.

Die Frühjahrsmessen locken dieses Wochenende unter anderem mit der Kreativ-Messe Stuttgarter:innen Richtung Leinfelden-Echterdingen.

Wer gerne malt, bastelt, töpfert, knüpft, strickt oder auf welche Art auch immer handwerklich kreativ wird, bekommt auch dieses Jahr auf der Kreativ Messe viel Inspiration. Kommendes Wochenende dreht sich bis Sonntag in Halle 3 alles ums kreative Schaffen. Dabei kann man einerseits verschiedenste Produkte fürs heimische DIY-Sammelsurium kaufen, andererseits an zahlreichen Workshops teilnehmen, die einem die unterschiedlichsten Möglichkeiten aufzeigen, etwas selbst zu gestalten.

DIY-Trends live: Workshops von Tufting bis Töpfern

Wer sich für die neuesten DIY-Trends interessiert und gerne unter Anleitung in die eine oder andere Methode reinschnuppern möchte, hat hier die Gelegenheit dazu. Dabei kann man in Malkurse reinschnuppern, etwa bei Boesner (Stand 3D27), Seifen selbst herstellen zum Beispiel bei Eulenhofer Seifen (Stand 3E11), mit lufttrocknendem Ton töpfern im „Kreativ Zirkus“ (Stand 3D72), Armbänder plotten bei Delicious Hearties (Stand 3D16), Makramee-Teelichtbehälter knüpfen bei der Decorativ-Werkstatt (Stand 3E50), Trockenblumengestecke stecken bei Mrs Greenery (Stand 3B54) und Teppiche tuften beim Atelier Fleck (Stand 3C41). Vor allem Letzteres durchlebt gerade einen Hype in der DIY-Welt und ist mit der Anschaffung einer rund zwei- bis dreihundert Euro teuren Tufting Pistole ein Hobby, das man vorab vielleicht erst ausprobieren möchte. Fast alle Workshops, bis aufs Tufting, Topflappen häkeln und realistische Acrylmalerei kann man spontan besuchen, für die drei eben genannten gibt’s hier online Tickets zu erstehen.

Kreativ werden: Workshops und Trends zum Ausprobieren

Wer sich schon auskennt im Kreativ Game und nur Produkte für zuhause shoppen möchte, findet verschiedene Händler für Textil, Garn, Papier, Farbe, Perlen, Bänder, Backutensilien und mehr. Auch kreative Fertigprodukte wie Schmuck, Glasprodukte, Karten, Poster und Bastelsets sowie entsprechendes Werkzeug sind erhältlich. Auf einer Bühne sprechen Expert:innen verschiedener DIY-Disziplinen über ihre Arbeit und geben Tipps für kreative Projekte (Programm in der Bildergalerie). Fürs leibliche Wohl sorgen Foodtrucks und Stände mit Waffeln, Kaffee und mehr.

Wer eine größere Auswahl an Köstlichkeiten möchte, schaut nebenan in die Slow Food Messe rein. Dort präsentieren sich Händler und Hersteller aus Feinkost und Gastronomie. Denn mit dem Messeticket kann man alle am selben Tag stattfindenden Messen besuchen, dazu gehören neben der Slow Food auch die Fair Handeln, Garten, BBQ Days, i Mobility, Zukunftshaus, Yoga World/Vegan World sowie die Biohacking Days. Online gekauft ist das Ticket im Übrigen günstiger als vor Ort.

Kreativ Messe,Messe Stuttgart, Messepiazza 1, Leinfelden-Echterdingen