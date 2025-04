In Stuttgart-Süd hat der erste rein glutenfreie Store heute sein Pre-Opening gefeiert. Die Entstehungsgeschichte dahinter ist wie so oft ein persönlicher Bedarf: Als Steffen Stähles Sohn und seine Frau die Diagnose Zöliakie bekommen, merkt die Familie schnell, wie schwer es ist für eine glutenfreie Ernährung einzukaufen. Zöliakie ist eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten, bei welcher der Darm reagiert und sich entzündet, sobald glutenhaltige Lebensmittel wie Weizen, Gerste oder Roggen konsumiert werden.

Zwar bieten einige Supermärkte glutenfreie Lebensmittel an, die Auswahl ist jedoch beschränkt. Deshalb bezieht die Stuttgarter Familie über einen Onlineshop für glutenfreie Waren einen Großteil ihrer Lebensmittel.

Von der Not zur Idee: Der DLCS Store wird Realität

Als dieser Shop zumacht, nimmt der in der IT-Branche tätige Steffen die Sache selbst in die Hand. Mit seinen Kolleg:innen Claudia Mengel und Kathi Pillas gründet der 40-Jährige seinen eigenen Shop – den DLCS Store in der Falbenhennenstraße in Stuttgart-Süd. Die Mission steckt schon im Namen: DLCS steht für „delicious for everyone“.

Mit ihrem Geschäftsmodell wollen die Gründer:innen glutenfreie Waren zugänglicher machen. Neben dem Onlineauftritt ist für sie schnell klar, dass auch ein physischer Supermarkt geschaffen werden muss.

Einkaufen und Austauschen: Ein Ort für Betroffene

Kathi erklärt: „Wir dachten uns, eigentlich wäre es total schön, wenn man es schaffen könnte, so einen hundertprozentig glutenfreien kleinen Supermarkt aufzumachen. Einfach, um einen Safe Space für Leute zu schaffen, die betroffen sind.“

Die 41-Jährige betont, dass sie es vor allem bei betroffenen Kindern merkt, wie sehr sie sich freuen, wenn sie durch einen Supermarkt springen können, in dem sie endlich mal alles essen können. Im Vergleich zu herkömmlichen Supermärkten gibt es im DLCS-Store ein breites glutenfreies Produktangebot.

Backmischungen, Kekse, Cornflakes, Nudeln und vieles mehr tummeln sich in den Regalen des Ladens. Die Produkte sind hochpreisiger als ihre glutenhaltigen Verwandten, die es im regulären Supermarkt zu kaufen gibt. Die Besitzer:innen planen zukünftig Rabattaktionen zu Veranstaltungen und verlosen immer wieder Gutscheine auf ihrer Instagram-Seite.

Zukunftsvision: Expansion von glutenfreien Supermärkten in Deutschland

Für die Zukunft möchten die Besitzer:innen ihr Sortiment auch mit frischen Backwaren und Tiefkühlprodukten erweitern und aus ihrem Geschäftsmodell eine Kette entwickeln, sodass es irgendwann in den verschiedensten Städten Deutschlands glutenfreie Supermärkte gibt.

Die große Eröffnung des Geschäfts findet Mitte Mai statt. Heute, am 3. April, wird Pre-Opening gefeiert, um Interessierten schon mal einen ersten Einblick in den Laden und auf das Sortiment zu geben. Die Gründer:innen stehen für Austausch und Fragen bereit, und auch Probierhäppchen warten darauf, verkostet zu werden.

Bei DLCS können Einkaufsslots gebucht werden. Foto: Stadtkind Stuttgart/Jessica Morlock

Wer es heute nicht mehr in den Laden schafft, aber nicht bis Mitte Mai warten möchte, kann sich über einen QR-Code einen Einkaufstermin buchen, um vorab im glutenfreien Supermarkt zu stöbern.

DLCS Store, Falbenhennenstr. 17, Stuttgart-Süd, Pre-Opening: 3.4. bis 19 Uhr