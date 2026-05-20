Plötzlich klingt alles dumpf, ein Ohr hört schlechter oder ein Pfeifen bleibt dauerhaft bestehen: Hörsturz und Tinnitus können Betroffene stark verunsichern. In „Doc Fischer“ geht es heute darum, wie die Beschwerden entstehen können und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.
20.05.2026 - 08:57 Uhr
In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ stehen Hörsturz und Tinnitus im Mittelpunkt. Ein Hörsturz tritt häufig unvermittelt auf und macht sich meist durch eine plötzliche Hörminderung auf einem Ohr bemerkbar. Tinnitus wiederum wird als Pfeifen, Rauschen oder anderes Ohrgeräusch wahrgenommen, das dauerhaft oder wiederkehrend auftreten kann.