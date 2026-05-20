Plötzlich klingt alles dumpf, ein Ohr hört schlechter oder ein Pfeifen bleibt dauerhaft bestehen: Hörsturz und Tinnitus können Betroffene stark verunsichern. In „Doc Fischer“ geht es heute darum, wie die Beschwerden entstehen können und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ stehen Hörsturz und Tinnitus im Mittelpunkt. Ein Hörsturz tritt häufig unvermittelt auf und macht sich meist durch eine plötzliche Hörminderung auf einem Ohr bemerkbar. Tinnitus wiederum wird als Pfeifen, Rauschen oder anderes Ohrgeräusch wahrgenommen, das dauerhaft oder wiederkehrend auftreten kann.

Die Sendung erklärt, welche möglichen Auslöser Fachleute diskutieren – darunter Stress, Durchblutungsstörungen oder Probleme im Innenohr. Außerdem geht es darum, warum eine rasche ärztliche Abklärung wichtig ist, welche Zusammenhänge zwischen Hörsturz und Tinnitus bestehen können und welche Therapien Betroffenen zur Verfügung stehen.

Wann und wo läuft „Doc Fischer“ heute?

„Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 20. Mai 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Eine Wiederholung ist am Donnerstag, 21. Mai 2026, um 6 Uhr im SR zu sehen.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Sendung verpasst, kann „Doc Fischer“ auch in der SWR-Mediathek nachholen. Dort stehen neben der aktuellen Ausgabe auch zahlreiche frühere Folgen der Gesundheitssendung zum Abruf bereit.

Das ist Julia Fischer

Dr. Julia Fischer ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie wurde 1984 in Aachen geboren, studierte Medizin in Berlin und absolvierte währenddessen Stationen in Spanien und Argentinien. Nach dem Studium arbeitete sie unter anderem als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin.

Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer beim SWR Fernsehen die Gesundheitssendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin und medizinische Expertin in verschiedenen Formaten tätig.