Wandern gilt als unkomplizierte Form der Bewegung – und kann deutlich mehr bewirken, als viele vermuten. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es darum, wie regelmäßiges Wandern Körper und Geist stärken kann.
27.05.2026 - 07:46 Uhr
In der Sendung steht am Mittwoch das Wandern im Mittelpunkt. Die SWR-Gesundheitssendung zeigt, warum längere Spaziergänge in der Natur nicht nur gut für die Kondition sind, sondern auch messbare Effekte auf die Gesundheit haben können. Wandern kann das Herz-Kreislauf-System unterstützen, den Blutdruck und Blutzucker positiv beeinflussen, das Immunsystem stärken und zur mentalen Erholung beitragen.