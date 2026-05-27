Wandern gilt als unkomplizierte Form der Bewegung – und kann deutlich mehr bewirken, als viele vermuten. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es darum, wie regelmäßiges Wandern Körper und Geist stärken kann.

In der Sendung steht am Mittwoch das Wandern im Mittelpunkt. Die SWR-Gesundheitssendung zeigt, warum längere Spaziergänge in der Natur nicht nur gut für die Kondition sind, sondern auch messbare Effekte auf die Gesundheit haben können. Wandern kann das Herz-Kreislauf-System unterstützen, den Blutdruck und Blutzucker positiv beeinflussen, das Immunsystem stärken und zur mentalen Erholung beitragen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das sogenannte Gesundheitswandern. Dabei werden kurze Wandertouren mit gezielten Übungen kombiniert. Dadurch soll die gesundheitliche Wirkung zusätzlich verstärkt werden. Außerdem geht es um die Frage, wie oft Wandern sinnvoll ist, worauf Anfänger achten sollten und welche Rolle Naturerlebnisse für Konzentration und geistige Erholung spielen.

Wann und wo läuft „Doc Fischer“?

Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 27. Mai 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Eine Wiederholung ist am Samstag, 30. Mai 2026, um 14.30 Uhr im SWR zu sehen.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Sendung im Fernsehen verpasst, kann „Doc Fischer“ auch in der SWR-Mediathek nachholen. Dort sind neben der aktuellen Ausgabe auch viele frühere Folgen abrufbar.

Das ist Julia Fischer

Dr. Julia Fischer ist Ärztin, Journalistin, Moderatorin und Autorin. Sie studierte Medizin in Berlin und absolvierte Studienaufenthalte in Spanien und Argentinien. Nach dem Studium arbeitete sie unter anderem als Assistenzärztin für Nuklearmedizin.

Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer die SWR-Gesundheitssendung „Doc Fischer“. Darin erklärt sie medizinische Themen verständlich, stellt neue Erkenntnisse und Behandlungsmethoden vor und gibt praktische Hinweise für ein gesundes Leben.