Muskeln spielen für die Gesundheit eine größere Rolle, als viele denken. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es darum, wie Muskelabbau im Alter entsteht – und was dagegen helfen kann.

In der Sendung steht das Thema Muskelkraft im Alter im Mittelpunkt. Der Abbau beginnt oft schleichend: Die Muskulatur nimmt ab, die Kraft lässt nach, ohne dass es sofort auffällt. Dabei sind Muskeln nicht nur für Bewegung wichtig. Sie helfen unter anderem bei der Regulierung des Blutzuckers, beeinflussen hormonelle Prozesse und können den Körper widerstandsfähiger gegen Krankheiten machen.

Ein Schwerpunkt der Sendung ist daher die Frage, wie sich Muskelabbau bremsen lässt. Gezieltes Krafttraining kann auch im höheren Alter noch wirksam sein. Dabei müssen es nicht immer schwere Gewichte sein. Vorgestellt werden auch Trainingsformen mit leichteren Belastungen, etwa das Blutflussrestriktionstraining. Dabei wird der Blutfluss während des Trainings gezielt eingeschränkt, um trotz geringerer Gewichte einen stärkeren Trainingsreiz zu setzen. Die Sendung erklärt, welche Methoden sinnvoll sein können und für wen sie infrage kommen.

Wann und wo läuft „Doc Fischer“?

Die aktuelle Ausgabe von „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 24. Juni 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Eine Wiederholung zeigt der SWR am Samstag, 27. Juni 2026, um 14.30 Uhr.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Sendung im Fernsehen verpasst, kann sie in der SWR-Mediathek nachholen. Dort stehen neben der aktuellen Ausgabe auch zahlreiche frühere Folgen von „Doc Fischer“ zum Abruf bereit. Die Sendungen können online zeitunabhängig angesehen werden.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer ist Ärztin, Journalistin, Moderatorin und Autorin. Sie wurde 1984 in Aachen geboren und studierte Medizin in Berlin, mit Stationen in Spanien und Argentinien. Neben dem Studium arbeitete sie bereits journalistisch und war zeitweise auch als Model tätig.

Nach ihrem Abschluss des Medizinstudiums im Jahr 2011 begann sie eine Promotion und arbeitete später als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin. 2015 absolvierte sie eine Moderationsausbildung, anschließend folgte ein journalistisches Volontariat in Potsdam. Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer im SWR Fernsehen die Gesundheitssendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin bei Veranstaltungen tätig und in Radioformaten als Expertin für medizinische Themen zu hören. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.