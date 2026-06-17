Muskeln spielen für die Gesundheit eine größere Rolle, als viele denken. In der aktuellen Ausgabe von „Doc Fischer“ geht es darum, wie Muskelabbau im Alter entsteht – und was dagegen helfen kann.
24.06.2026 - 07:39 Uhr
In der Sendung steht das Thema Muskelkraft im Alter im Mittelpunkt. Der Abbau beginnt oft schleichend: Die Muskulatur nimmt ab, die Kraft lässt nach, ohne dass es sofort auffällt. Dabei sind Muskeln nicht nur für Bewegung wichtig. Sie helfen unter anderem bei der Regulierung des Blutzuckers, beeinflussen hormonelle Prozesse und können den Körper widerstandsfähiger gegen Krankheiten machen.