Wer regelmäßig in die Pedale tritt, tut Körper und Kopf mehr Gutes, als vielen bewusst ist. Schon der Weg zur Arbeit kann reichen, um die Gesundheit spürbar zu stärken. Doch ein Punkt sollte dabei nicht unterschätzt werden.
Es gibt Fortbewegungsmittel, die bringen Menschen nur von A nach B. Und es gibt das Fahrrad. Wer morgens aufsteigt, bekommt nicht nur Bewegung, sondern oft auch etwas, das im Alltag selten geworden ist: ein paar Minuten Freiheit. Kein Gedränge in der Bahn, kein Stau vor der Ampel, kein Warten auf den nächsten Anschluss. Stattdessen: frische Luft, ein eigener Rhythmus, ein bisschen Natur, manchmal sogar gute Laune vor dem ersten Kaffee.