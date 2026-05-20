Wandern gilt als einfache Form der Bewegung, kann aber deutlich mehr für die Gesundheit leisten als oft angenommen. Die neue Ausgabe von „Doc Fischer“ zeigt, warum regelmäßiges Gehen in der Natur Herz, Stoffwechsel und Psyche stärken kann.
20.05.2026 - 21:00 Uhr
In der Sendung geht es darum, wie Wandern auf den Körper wirkt und warum es mehr ist als ein gemütlicher Spaziergang. Bewegung in der Natur kann das Herz-Kreislauf-System unterstützen, Blutdruck und Blutzucker positiv beeinflussen, das Immunsystem stärken und zur mentalen Erholung beitragen.