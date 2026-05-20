Wandern gilt als einfache Form der Bewegung, kann aber deutlich mehr für die Gesundheit leisten als oft angenommen. Die neue Ausgabe von „Doc Fischer“ zeigt, warum regelmäßiges Gehen in der Natur Herz, Stoffwechsel und Psyche stärken kann.

In der Sendung geht es darum, wie Wandern auf den Körper wirkt und warum es mehr ist als ein gemütlicher Spaziergang. Bewegung in der Natur kann das Herz-Kreislauf-System unterstützen, Blutdruck und Blutzucker positiv beeinflussen, das Immunsystem stärken und zur mentalen Erholung beitragen.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem sogenannten Gesundheitswandern. Dabei werden kurze Wanderstrecken mit gezielten Übungen kombiniert, um den gesundheitlichen Effekt zu verstärken. Außerdem geht „Doc Fischer“ der Frage nach, wie häufig Wandern sinnvoll ist, worauf Einsteiger achten sollten und welche Erkenntnisse die Forschung zur Wirkung auf Konzentration, Erholung und Wohlbefinden liefert.

Wann und wo läuft „Doc Fischer“?

Die Ausgabe von „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 27. Mai 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Eine Wiederholung zeigt der SWR am Samstag, 30. Mai 2026, um 14.30 Uhr.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlung sehen kann, findet „Doc Fischer“ auch in der SWR-Mediathek. Dort lassen sich aktuelle und frühere Ausgaben der Gesundheitssendung nachträglich abrufen.

Das ist Julia Fischer

Dr. Julia Fischer ist Ärztin, Journalistin, Moderatorin und Autorin. Sie studierte Medizin in Berlin, verbrachte währenddessen auch Studienzeiten in Spanien und Argentinien und arbeitete später unter anderem als Assistenzärztin für Nuklearmedizin.

Seit Mai 2021 moderiert sie im SWR Fernsehen die Gesundheitssendung „Doc Fischer“. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin und medizinische Expertin in verschiedenen Formaten tätig. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.