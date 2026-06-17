Mit zunehmendem Alter nimmt die Muskelmasse oft schleichend ab. Die kommende Ausgabe von „Doc Fischer“ zeigt, warum Krafttraining auch im höheren Lebensalter wichtig ist und welche Methoden helfen können.
17.06.2026 - 21:00 Uhr
In der kommenden Sendung von „Doc Fischer“ steht die Frage im Mittelpunkt, wie Menschen im Alter möglichst lange stark, beweglich und belastbar bleiben können. Denn Muskelabbau beginnt häufig unbemerkt: Die Kraft lässt nach, alltägliche Bewegungen fallen schwerer, und die körperliche Reserve wird geringer.