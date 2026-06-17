Mit zunehmendem Alter nimmt die Muskelmasse oft schleichend ab. Die kommende Ausgabe von „Doc Fischer“ zeigt, warum Krafttraining auch im höheren Lebensalter wichtig ist und welche Methoden helfen können.

In der kommenden Sendung von „Doc Fischer“ steht die Frage im Mittelpunkt, wie Menschen im Alter möglichst lange stark, beweglich und belastbar bleiben können. Denn Muskelabbau beginnt häufig unbemerkt: Die Kraft lässt nach, alltägliche Bewegungen fallen schwerer, und die körperliche Reserve wird geringer.

Muskeln sind jedoch nicht nur für Bewegung zuständig. Sie spielen auch eine wichtige Rolle für den Stoffwechsel, etwa bei der Regulierung des Blutzuckers, und können Einfluss auf hormonelle Prozesse und die allgemeine Widerstandskraft des Körpers haben. Wer wenig Muskelmasse hat, kann sich nach Operationen, schweren Erkrankungen oder längeren Phasen der Inaktivität schlechter erholen.

Die Sendung erklärt, wie gezieltes Krafttraining dem Muskelabbau entgegenwirken kann – auch noch im hohen Alter. Dabei geht es nicht nur um klassisches Training mit schweren Gewichten. Vorgestellt werden auch Ansätze, bei denen mit leichter Belastung gearbeitet wird, etwa das Blutflussrestriktionstraining. Die Ausgabe ordnet ein, welche Methoden sinnvoll sein können, für wen sie geeignet sind und worauf dabei geachtet werden sollte.

Wann und wo läuft „Doc Fischer“?

Die kommende Ausgabe von „Doc Fischer“ läuft am Mittwoch, 24. Juni 2026, um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Eine Wiederholung zeigt der SWR am Samstag, 27. Juni 2026, um 14.30 Uhr.

Doc Fischer in der SWR-Mediathek gucken

Wer die Sendung im Fernsehen verpasst, kann „Doc Fischer“ auch in der SWR-Mediathek abrufen. Dort stehen neben aktuellen Folgen auch viele frühere Ausgaben der Gesundheitssendung bereit. So lassen sich einzelne Themen auch nach der Ausstrahlung noch zeitunabhängig nachschauen.

Das ist Julia Fischer

Julia Fischer ist Ärztin, Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Sie wurde 1984 in Aachen geboren und begann 2004 ihr Medizinstudium in Berlin. Während des Studiums absolvierte sie auch Semester in Spanien und Argentinien. Parallel arbeitete sie bereits journalistisch und war zeitweise auch als Model tätig.

Im Juli 2011 schloss Fischer ihr Medizinstudium ab und begann anschließend ein Promotionsstudium. Danach arbeitete sie als Assistenzärztin für Nuklearmedizin in Berlin. 2015 absolvierte sie eine Moderationsausbildung, von Oktober 2015 bis März 2017 folgte ein journalistisches Volontariat in Potsdam. Während dieser Zeit war sie auch als freie Mitarbeiterin für verschiedene Medien tätig.

Seit Mai 2021 moderiert Julia Fischer im SWR Fernsehen die Sendung „Doc Fischer“. Daneben arbeitet sie als Moderatorin von Veranstaltungen und ist als Expertin für medizinische Themen in unterschiedlichen Radioformaten zu hören. Julia Fischer lebt mit ihrer Familie in Berlin.