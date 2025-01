Sportartikelkette auf Expansionskurs Decathlon drängt in die Stuttgarter Innenstadt

Sind Innenstädte doch kein hoffnungsloser Fall? Decathlon glaubt an ihre Zukunft. Der französische Sportartikel-Riese gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge der Räume von S. Oliver an der Königstraße in Stuttgart.