Der TV-Mediziner befasst sich in einer Dokumentation mit täuschend echt wirkenden Internet-Spots, in denen er selbst Werbung für vermeintliche Wundermittel macht.
Eckart von Hirschhausen ist der Arzt, dem nicht nur die Frauen vertrauen, und genau das ist das Problem: Deutschlands beliebtester TV-Mediziner steht im Internet mit seinem guten Namen für Dutzende Gesundheitsprodukte, die mindestens fragwürdig, wenn nicht gar schädlich sind. Das Spektrum reicht von Abnehmpulver über Schmerzmittel bis zu Medikamenten gegen Bluthochdruck; auf Pornoseiten wirbt er neuerdings für Potenzmittel. Das Problem dabei: Er selbst hat damit gar nichts zu tun. Selbst für geübte Augen sind die Auftritte kaum als Fälschungen zu erkennen, weil die Betrüger mit krimineller Raffinesse vorgehen: Die Werbespots nutzen Ausschnitte aus Hirschhausens Sendungen oder aus Talkshow-Auftritten und unterlegen sie mit neuem Text. Dank künstlicher Intelligenz, die sogar die Lippenbewegungen anpasst, würde wohl sogar der Moderator selbst drauf reinfallen: „Es ist ein ganz komisches Gefühl, sich selber zu hören und zu wissen, das habe ich nie gesagt. Und es ist gruselig, wie gut diese KI-Stimmen inzwischen sind.“