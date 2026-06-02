Zum Dokumentationsfilm-Festival am 18. und 19. Juni in Stuttgart kommen prominente Politiker und Filmemacher. Worum es geht und was die Höhepunkte sind – eine Übersicht.
Wenn es heutzutage noch angesagt wäre, Autogramme zu sammeln, wäre es wohl klug, am 18. und 19. Juni im Stuttgarter Hospitalhof herumzulungern. Denn an diesen beiden Tagen kommen unter anderem der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger, Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und der Regisseur Wim Wenders in die Landeshauptstadt. Auch mehrere Journalistinnen (Stephan Lamby, Katharina Willinger, Paul Ronzheimer und Düzen Tekkal), Musiker, Produzenten sowie weitere Politiker werden bei dem Dokumentationsfilm-Festival namens Dokville an der Büchsenstraße 33 erwartet