Es hat was von einem kleinen Fußball-Märchen. Dominik Salz feiert beim 3:2 des Karlsruher SC bei der SpVgg Greuther Fürth in der Nachspielzeit sein Profidebüt – im Alter von 37 Jahren.

Jürgen Frey 24.11.2024 - 11:26 Uhr

Eingewechselt in der dritten Minute der Nachspielzeit für den Georgier Budu Zivzivadze, zwei Sprints, ein Ballkontakt, 590 gelaufene Meter. Kein Tor erzielt, keines vorbereitet, keine Karte kassiert. Im Normalfall ist solch ein Kurzarbeiter nicht zwingend eine Erwähnung wert. Im Fall von Dominik Salz gestaltet sich das dann aber doch komplett anders. Denn der Stürmer des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC feierte am Samstag beim 3:2-Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth mit diesem Blitzauftritt sein Profidebüt – und das im stolzen Alter von 37 Jahren. „An alle unter 37: Ihr habt noch ein bisschen Zeit! Glückwünsche an Dominik Salz zum Debüt in der 2. Bundesliga!“, schrieb der KSC beim Kurznachrichtendienst X.