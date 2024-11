Donald Trump gelingt mit seiner Rückkehr ins Weiße Haus ein politisches Comeback, das viele Beobachter für undenkbar gehalten haben. Die USA und die Welt gehen unsicheren Zeiten entgegen.

Thomas Spang 06.11.2024 - 18:19 Uhr

Seine Anhänger in der Kongresshalle von West Palm Beach skandieren „USA! USA!“, während der Wahlsieger um 2.24 Uhr Ortszeit die Bühne betritt. Der Einzug gleicht einem Triumphmarsch. Als erster Politiker seit Grover Cleveland im 19. Jahrhundert wird Donald Trump nach einer Wahlniederlage ins Weiße Haus zurückkehren. Mit 78 Jahren ist er bei Amtsantritt im Januar der älteste Präsident aller Zeiten. Kurz zuvor hat sein Haussender Fox den Swing State Pennsylvania für ihn ausgerufen. Der künftige Präsident trägt sein Patrioten-Kostüm. Blauer Anzug, weißes Hemd und rote Krawatte. An seiner Seite Ehefrau Melania und Sohn Barron, dessen bleiches Gesicht sich von der orangefarbenen Tönung seines Vaters abhebt. An den Wänden prangen Banner mit Parolen wie „Dream big again“. Unter dem Rednerpult vor einem Meer an Sternenbannern steht: „Trump will fix it!“