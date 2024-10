Donald Trump nennt Harris eine „beschissene“ Vizepräsidentin und plaudert ausführlich über die genitale Ausstattung einer Golflegende – während Toprepublikaner versuchen, Trumps Bemerkungen wieder einzufangen.

Theresa Schäfer /dpa 21.10.2024 - 09:10 Uhr

Die US-Republikaner mussten in den Sonntagshows einige verbale Verrenkungen unternehmen, um einen neuen bizarren Spruch ihres Spitzenkandidaten Donald Trump wieder einzufangen. Bei einem Auftritt in Latrobe im Swing State Pennsylvania, der Heimatstadt von Golflegende Arnold Palmer, sprach der republikanische Präsidentschaftskandidat über den 2016 gestorbenen Sportler – und das ziemlich anschaulich. „Arnold Palmer war ein Mann durch und durch - und ich sage das mit allem Respekt vor den Frauen und ich liebe Frauen“, sagte der 78-Jährige. Er fügte hinzu: „Wenn er mit anderen Profis duschte, kamen diese heraus und sagten: Oh mein Gott. Das ist unglaublich.“ Der offenbar auf Palmers Genitalien bezogene Kommentar sorgte für Aufsehen. Palmers Name ist in den USA jedem geläufig. Er machte den Golfsport in den 1960er Jahren populär.