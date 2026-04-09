Wer zahlt, der fährt – so lautete das Geschäftsmodell einer mutmaßlichen Bande, die nun in Heilbronn vor Gericht steht. Organisierter Führerscheinbetrug ist ein Millionengeschäft.
09.04.2026 - 10:39 Uhr
Es war ein Geschäft mit System: Wer den Führerschein wollte, aber die Prüfungen scheute, der konnte ihn einfach kaufen – inklusive eines Doppelgängers, der bei Theorie oder Praxis einsprang. Nun muss sich eine fünfköpfige mutmaßliche Bande vor dem Landgericht Heilbronn für genau dieses Modell verantworten. Angeklagt sind auch zwei Inhaber von Fahrschulen. Es ist einer der bislang größten Fälle organisierter Führerscheinkriminalität in Deutschland.