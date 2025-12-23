Der Gemeinderat hat sich auf 100 000 Euro für den Superblock in Stuttgart-West geeinigt. Weitere Superblocks gibt es nicht – aber eine Million Euro für ein Vorhaben im Lehenviertel.
23.12.2025 - 11:05 Uhr
Für Superblocks in Stuttgart waren ursprünglich zwei Millionen Euro für die Jahre 2026 und 2027 eingeplant, doch dann kamen die Sparzwänge – und das Tiefbauamt schlug vor, diesen Betrag komplett einzusparen. Dazu ist es nun nicht gekommen: Der Gemeinderat hat mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 100 000 Euro für den Superblock in Stuttgart-West bewilligt.