Doppelhaushalt 2026/2027: Stuttgarts Kultur in Not – hilft Landes-Finanzminister Bayaz?

In Stuttgart rumort es – der geplante Doppelhaushalt 2026/2027 spiegelt die Finanzmisere der Landeshauptstadt. Überraschend groß fallen die Einschnitte bei der Kulturförderung aus. Und als Herausforderung an das Land Baden-Württemberg lesen manche Experten gar die Kürzungen der Stadt bei der Förderung anteilig hälftig finanzierter Einrichtungen, allen voran die Staatstheater Stuttgart. Die Kulturszene reagiert mit öffentlichen Aktionen. Wie reagieren das Finanzministerium und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst als Fachministerium? Wir haben nachgefragt – und die beiden Ministerien mit Danyal Bayaz (Finanzminister) und Petra Olschowski (Wissenschaftsministerin) an der Spitze haben sich für gemeinsame Antworten entschieden.