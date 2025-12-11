Wie leer ist die Kasse der Stadt wirklich? Und warum kann Stuttgart nicht unbegrenzt Schulden machen? Ihre Antworten gibt die Verwaltung auf einem Infoportal.
11.12.2025 - 12:15 Uhr
Demos, Petitionen, offene Briefe – die Stuttgarter Stadtgesellschaft ist wegen der geplanten Kürzungen im Doppelhaushalt 2026/27 auf den Barrikaden. Egal ob Kultureinrichtungen, Träger von Jugendhilfeangeboten oder Eltern: Viele haben Angst um ihre Existenz und den sozialen Frieden, wenn die Entwürfe zum Haushalt, die derzeit beraten werden, so umgesetzt werden.