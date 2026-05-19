Doppeltitel FSV Waldebene Ost „Außen Stuttgarter Kickers, innen 100 Prozent Waldebene“
Der Vereinschef Ralf Bohlmann über spricht die beiden Fußball-Aufstiege des FSV Waldebene Stuttgart-Ost und die Zukunft der Teams.
Der Vereinschef Ralf Bohlmann über spricht die beiden Fußball-Aufstiege des FSV Waldebene Stuttgart-Ost und die Zukunft der Teams.
Ralf Bohlmann ist seit Mitte 2025 Vorsitzender des FSV Waldebene Stuttgart-Ost. Seine primäre Aufgabe: „Die Identifikation der Mitglieder mit dem Fusionsverein zu stärken“, sagt er im Gespräch.