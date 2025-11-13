Farming Revolution hat das Rennen um den ersten Platz des Dr. Rudolph-Eberle-Preises gewonnen. Der Roboter des Unternehmens von der Ostalb kann selbstständig Unkraut jäten.
13.11.2025 - 19:00 Uhr
In den Wald geht es zwar nicht, wohl aber in Baumschulen. Dort kann ein Roboter von Farming Revolution aus Böhmenkirch auf der Ostalb Unkraut zwischen den Bäumen jäten – solange diese noch klein sind. Mit Jäten auf Feldern und Äckern hat das 2019 gegründete Unternehmen schon Erfahrung. Die mögliche Hilfe für die Landwirte war dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium den ersten Platz des nach dem früheren Landeswirtschaftsministers Dr. Rudolf Eberle benannten Preis wert. Dafür gab es 20 000 Euro.