„Dragon Days“ in Stuttgart: Fantastik-Star Tad Williams war da!

Katinka Emminger, Leiterin der Stuttgarter Stadtbibliothek, ist völlig aus dem Häuschen, als sie am Dienstagabend den amerikanischen Fantasy-Autor Tad Williams im Rahmen der „Dragon Days“ begrüßt. Sie selbst habe sich in der Endphase ihres Studiums in die Abenteuer von Williams’ Osten-Ard-Romanzyklen versenkt – keine gute Idee, bekennt sie schmunzelnd; die faszinierenden Bücher hätten ihr einige Stunden Lernzeit gestohlen.

Die Fans von Tad Williams’ Werken sind treu und besitzen Durchhaltevermögen. Der erste Band der Osten-Ard-Reihe „Das Geheimnis der großen Schwerter“ erschien 1988 unter dem Titel „Der Drachenbeinthron“. Am Dienstagabend hat der 1957 in Kalifornien geborene Schriftsteller den frisch im Klett-Cotta-Verlag erschienenen Abschluss der zweiten Serie „Der letzte König von Osten Ard“ unter dem Titel „Die Kinder des Seefahrers“ vorgestellt.

Besonders aufmerksame Leserschaft

Er sei froh über sein ausgelagertes Gedächtnis in Form einer kleinen, besonders aufmerksamen Leserschaft, auf die er im Schreibprozess zurückgreifen könne, wenn er nicht mehr wisse, wer wann wo was in einem seiner vergangenen Romane getan hätte. „Nein, Tad, diesen Charakter kannst du nicht mehr einsetzen, den hast du doch gekillt, remember?!“, spielt Williams lachend solch einen typischen Einwurf seiner Helfer vor. Das Publikum hängt an Williams Lippen, der sich als nahbarer und freundlicher Gesprächspartner vom „Dragon-Days“-Kurator Thomas Klingenmaier zeigt.

„Die Kinder des Seefahrers“ handelt von König Simon, aufgewachsen in einem fiktiv-fantastischen Spätmittelalter. Im letzten Teil wird Simons Kindheitsort, der Hochhorst der Königsburg, von Nornen angegriffen. In zwei kurzen Lesepassagen gewinnt man einen Eindruck von Williams’ fantastischem Kosmos. Barbara Stoll liest, wie das Paar Tiamak und Thelia in einem unterirdischen Raum unter „Hjeldins Turm, wo der rote Zauberer sein Unwesen trieb“, auf grausige Gestalten treffen. Im Gespräch erklärt Williams seine gestalterische Herangehensweise. Einerseits müsse man dem Publikum viele Details bieten, um diese Welt plastisch erscheinen zu lassen, andererseits dürfe man die Fantasie der Leser nicht durch zu viele Informationen beschränken, die Leute bräuchten Raum für eigene Bilder.

Gezeichnet wird auch

Er selbst sei ein sehr visueller Autor, sagt Williams, was Barbara Stolls empathischer Lesevortrag bestätigt. Während Williams und Klingenmaier sprechen, zeichnet die Illustratorin Hanna Wenzel mit schwarzer Tinte ein stattliches Segelschiff mit drei Masten auf schwarzen Wogen. Den Himmel färbt sie mit Wasserfarbe orange-rot. Im zweiten, von Tad Williams im englischen Original gelesenen Abschnitt erfährt man, dass Königin Miriamel auf ihrem Segelschiff nicht nur die Morgenröte, sondern auch den Angriff auf den Hochhorst erlebt, was Hanna Wenzel in ihrer Zeichnung verarbeitet.

Ob Fantasy als politisch-fatalistisches Medium in gewisser Weise die aktuellen Schrecken vorweg genommen hätte, will Klingenmaier wissen, was Williams bejaht. Fantasy sei aber auch ein eskapistisches Genre, wogegen nichts einzuwenden sei, man dürfe es aber nicht bloß auf diesen Aspekt reduzieren.

