„Dragon Days“ in Stuttgart Fantastik-Star Tad Williams war da!
Der amerikanische Schriftsteller Tad Williams hat bedeutende Fantastik geschrieben. Im Rahmen der Dragon Days hat er in der Stuttgarter Stadtbibliothek sein neuestes Werk vorgestellt.
Katinka Emminger, Leiterin der Stuttgarter Stadtbibliothek, ist völlig aus dem Häuschen, als sie am Dienstagabend den amerikanischen Fantasy-Autor Tad Williams im Rahmen der „Dragon Days“ begrüßt. Sie selbst habe sich in der Endphase ihres Studiums in die Abenteuer von Williams’ Osten-Ard-Romanzyklen versenkt – keine gute Idee, bekennt sie schmunzelnd; die faszinierenden Bücher hätten ihr einige Stunden Lernzeit gestohlen.
