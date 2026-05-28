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  4. Vierter Todesfall binnen eines Jahres – warum die Koala-Zucht so schwierig ist

Drama in Stuttgarter Wilhelma Vierter Todesfall binnen eines Jahres – warum die Koala-Zucht so schwierig ist

Drama in Stuttgarter Wilhelma: Vierter Todesfall binnen eines Jahres – warum die Koala-Zucht so schwierig ist
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In der Wilhelma ist kürzlich in der Terra Australis innerhalb eines Jahres der vierte Koala gestorben. Foto: Iris Frey

Noch ist unklar, woran der jüngste Beuteltier-Nachwuchs in der Wilhelma gestorben ist. Mehr Informationen soll ein pathologisches Gutachten ergeben.

Lokales: Iris Frey (if)

Die Trauer ist groß um das in der vergangenen Woche verstorbene Koala-Weibchen Jingeri, das im Juni 2025 in der Wilhelma geboren worden war. Aber bislang ist noch völlig unklar, woran das beliebte Beuteltier in der Terra Australis gestorben ist, der letzte aktuelle Koala-Nachwuchs in der Wilhelma. Das soll ein pathologisches Gutachten klären, wie Sprecher Birger Meierjohann erklärte. Erst dann könne man sich weiter äußern, auch welche weiteren Überlegungen jetzt in dem Stuttgarter Zoo in Bezug auf die Zucht von Koalas angestellt werden.

 

Wie es weitergeht, nachdem dort nur noch drei der Beuteltiere leben, ist somit noch unklar. In der Terra Australis sind nun noch das sechs Jahre alte Weibchen Auburn, welches zweifache Mutter war und das gleichaltrige Männchen Navy sowie das acht Jahre alte Männchen Aero, welches mit Auburn zweimal Koalanachwuchs gezeugt hatte.

Zusammenhang mit den anderen Todesfällen nicht ersichtlich

Ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Todesfällen bei den Koalas ist nach Angaben der Wilhelma derzeit nicht ersichtlich. Klar ist, dass die Koala-Zucht sehr schwierig und anspruchsvoll ist: Im vergangenen Jahr war der Nachwuchs von Koala-Weibchen Scarborough und Auburn gestorben, Jimbelung an einer Atemwegserkrankung und Borobi an einer Lungenentzündung sowie Scarborough Ende Januar in diesem Jahr an Blutarmut und Bordetelle-Bakterien. Sie musste wegen ihres deutlich schlechter werdenden Zustands eingeschläfert werden. Die Wilhelma hatte daraufhin alle Koalas gegen Bordetelle-Bakterien geimpft. Unklar war bei Scarborough, ob es einen Zusammenhang zwischen ihrer Blutarmut und den aufgetretenen Bordetellen-Bakterien gegeben hatte.

In der vergangenen Woche ist der jüngste Nachwuchs in der Terra Australis gestorben. Foto: Iris Frey

Im Juni 2025 ist eines der ältesten Koala-Männchen der Welt im Duisburger Zoo eingeschläfert worden. Irwin wurde 17 Jahre alt und war damit nach Angaben des Zoos der älteste in Zoo-Haltung lebende männliche Koala Europas. Laut den damaligen Angaben der Zootierärztin Kerstin Ternes war er vermutlich das drittälteste Koala-Männchen der Welt. Koala-Weibchen können deutlich älter werden. 2024 waren in Duisburg hintereinander fünf Koalas gestorben. Drei der sensiblen Tiere an den Folgen von Verdauungsproblemen mit starken Durchfällen, zwei weitere mussten eingeschläfert werden.

Mehr als zehn Jahre Vorbereitung für Zucht in Stuttgart

In Australien sind die Koalas auch durch die Bakterien namens Chlamydien bedroht. Seit September vergangenen Jahres werden sie deshalb dagegen geimpft, um die Sterblichkeitsrate zu senken. Das Besondere ist, dass Koalas in Down Under endemisch sind und nur dort vorkommen. vor. Der Australian Koala Foundation zufolge gibt es wahrscheinlich höchstens noch 60.000 Koalas in freier Wildbahn. Ein dramatischer Rückgang im Vergleich zu den Millionen Exemplaren, die Anfang des letzten Jahrhunderts noch Australien bevölkerten. Deshalb hat auch die Wilhelma sich mehr als zehn Jahre bemüht, eine Koala-Zucht aufzubauen, was vor drei Jahren gelang, als sie aus dem australischen Queensland zwei Koala-Weibchen und zwei Männchen bekamen, die in die neu eingerichtete Terra Australis einzogen.

Koalas gibt es in Deutschland nur in vier Zoos

Koalas werden in Deutschland nur in drei weiteren Zoos gehalten, in Duisburg, Leipzig und Erfurt. Die Zucht dieser Beuteltiere ist sehr anspruchsvoll, auch wegen der Ernährungsweise, da sie ausschließlich Eukalyptus fressen. Das schlägt sich auch bei den sehr hohen Futterkosten nieder. Die Wilhelma hat extra eine eigene kleine Eukalyptuszucht von mehr als 100 Bäumen in ihrem Gelände aufgebaut. Das allermeiste Futter wird aber von außen zugekauft.

Die Haltung der Tiere ist auch schwierig, weil die Tiere empfindlich reagieren auf Veränderungen, Lärm, Transport oder ungewohnte Umgebung. Stress kann dazu führen, dass sie krank werden oder sich nicht paaren. Die Zucht ist außerdem anspruchsvoll, weil Weibchen meist nur ein Junges pro Jahr bekommen. Das Jungtier bleibt viele Monate im Beutel und ist lange abhängig von der Mutter.

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