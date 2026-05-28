Drama in Stuttgarter Wilhelma: Vierter Todesfall binnen eines Jahres – warum die Koala-Zucht so schwierig ist

Die Trauer ist groß um das in der vergangenen Woche verstorbene Koala-Weibchen Jingeri, das im Juni 2025 in der Wilhelma geboren worden war. Aber bislang ist noch völlig unklar, woran das beliebte Beuteltier in der Terra Australis gestorben ist, der letzte aktuelle Koala-Nachwuchs in der Wilhelma. Das soll ein pathologisches Gutachten klären, wie Sprecher Birger Meierjohann erklärte. Erst dann könne man sich weiter äußern, auch welche weiteren Überlegungen jetzt in dem Stuttgarter Zoo in Bezug auf die Zucht von Koalas angestellt werden.