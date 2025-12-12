Drama um Pflegekind: „Pflegefamilien sind der Willkür der Jugendamtsmitarbeiter ausgesetzt“

Marie Werz begleitet eine Pflegefamilie aus dem Kreis Ludwigsburg, die sich öffentlich gegen eine Entscheidung des Jugendamtes wehrt. Die Behörde hatte das Pflegekind der Familie ohne nachvollziehbare Begründung entrissen. Selbst erfahrene Pflegemutter, kennt die Sozialpädagogin Werz die Argumente, die Jugendämter zur Herausnahme von Kindern aus Pflegefamilien – auch im aktuellen Fall der Familie Maier (Name geändert) – anführen: Beratungsangebote abgelehnt und Unterstützung nicht angenommen; das Kind sei entweder zu viel oder zu wenig bei Ärzten gewesen, oder andere Stellen hätten gemeldet, dass etwas nicht stimme. Und häufig stelle sich heraus, dass dies nicht korrekt sei.