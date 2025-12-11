Drei Experten über ADHS Immer mehr ADHS-Betroffene – was steckt dahinter?
Immer mehr Menschen bekommen die Diagnose ADHS. Woran aber liegt das? Drei Experten geben Ratschläge für Betroffene – und auch Eltern.
Der Hashtag #adhd (Englisch für ADHS) hat auf TikTok weit über 40 Milliarden Aufrufe. Die Diagnosen steigen seit Jahren kontinuierlich an. Während viele Betroffene sich inzwischen eher als „neurodivergent“ sehen und damit die Andersartigkeit der Funktion ihres Gehirns betonen, leiden andere derart stark unter ihren Symptomen, dass ihr Leben erheblich beeinträchtigt ist.