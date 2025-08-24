Drei Stuttgarterinnen über Vanlife Dauerregen, Haushaltspflichten – und das Gefühl von Freiheit
Drei Autorinnen berichten über ihre Camping-Erfahrungen und auch darüber, warum alles anders ist, wenn man erst einmal Nachwuchs hat.
Viele haben es bereits ausprobiert, für andere wird es immer ein Traum oder Albtraum bleiben. Das Leben im Bulli verspricht Romantik und Unabhängigkeit – die Realität ist oft eine andere. Besonders dann, wenn man Kinder hat. Drei Autorinnen unserer Zeitung berichten von ihren Erfahrungen und Sehnsüchten.