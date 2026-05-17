Dritte Liga HC Schmiden/Oeffingen: Der Knoten ist geplatzt. Jetzt das gute Gefühl mitnehmen

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben sich nach den beiden Auftaktniederlagen in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga wieder eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim bayerischen Meister TSV Ebersberg Forst United siegte das Team um das Trainergespann Anja Itterheim und Jürgen Krause am Samstagabend mit 39:31 (19:17). Nach der 26:27-Niederlage der TSG Haßloch (5:3 Punkte) am Sonntag bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen (5:1 Zähler) hat es der HC-Verbund wieder selbst in der Hand, sich eines der beiden Aufstiegstickets zu sichern. „Der berühmte Knoten ist endlich geplatzt“, sagte Anja Itterheim. Die Spielerinnen hätten vor den rund 170 Zuschauern alles wie vom Trainerteam gewünscht umgesetzt, dies mit gutem Tempospiel und guter Trefferquote.

Allerdings hatten die Gäste nach der dreistündigen Anreise nach Oberbayern einige Anlaufschwierigkeiten, lagen schnell mit 1:4 gegen die sehr offensiv agierenden Ebersbergerinnen, für die es die zweite Niederlage im zweiten Spiel war, zurück. „Wir haben uns nicht gut bewegt“, sagte Anja Itterheim. Als das besser wurde und die Durchbrüche erfolgreich gelangen, zogen sich die Gastgeberinnen an den Kreis zurück und machten damit den Weg frei für Rückraumshooterin Larissa Bürkle, die in den letzten zehn Minuten vor der Pause fünfmal einnetzte. Die erste Führung der Gäste war Marleen Gaiser mit dem Tor zum 15:14 (23. Minute) gelungen. Zwar glichen die Gastgeberinnen noch einige Male aus – letztmalig beim 20:20 (37.) –, die Führung gelang ihnen aber nicht mehr.

Michelle Hoffrichter weiß sich im Tor zu steigern

Eine Viertelstunde vor der Schlusssirene führte der HC erstmals mit vier Toren (26:22) und ließ sich hernach die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Dies auch, weil sich Michelle Hoffrichter, die nach rund 15 Minuten für die glücklose Chantal Schmid zwischen die Pfosten gekommen war, zu steigern wusste. Am Ende stand ein deutlicher und verdienter 39:31-Erfolg.

Seema Awad zeigt eine starke Leistung

Zu den besten Spielerinnen ihres jeweiligen Teams wurden nach Spielende aufseiten des HC Seema Awad und bei den Gastgeberinnen die neunfache Torschützin Panna Csata gekürt – und mit einem kleinen Geschenk bedacht. Eine Auszeichnung, die es in Ebersberg nach jedem Spiel gibt. „Seema hat sich diese absolut verdient. Sie hat auch viel im Rückraum gespielt und für viel Torgefahr gesorgt“, sagt Anja Itterheim.

Mehr noch als die ersten beiden Punkte in der Aufstiegsrunde hat die HC-Trainerin gefreut, dass die Spielerinnen gezeigt haben, was sie tatsächlich zu leisten im Stande sind. „Dieses gute Gefühl müssen wir in die nächsten Begegnungen mitnehmen“, sagte sie.

Am Pfingstwochenende ist der HC Schmiden/Oeffingen spielfrei

Am kommenden Pfingstwochenende ist der HC Schmiden/Oeffingen spielfrei. Die nächste Partie findet am Samstag, 30. Mai, 18.30 Uhr, bei der TSG Haßloch statt, die das Hinspiel mit 28:25 gewonnen hat.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Hoffrichter – Bürkle (8), Awad (8), Ehrhardt (7), Kuhrt (5/2), David (4), Epp (2), Kienzlen (2), Leukert (1), Gaiser (1), Markovic (1), Lutz.