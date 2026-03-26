Es bedarf schon eines geschulten Blicks, um in der dichten Liguster-Hecke neben dem Spielplatz, zwischen Bierflaschenscherben, Schokoriegelpapierle und alten Socken, jenen Drogenmüll zu finden, der sich hier ansammelt wie schicksalhaftes Strandgut. Zum Beispiel das filigrane Glasröhrchen, das Andreas M. als Teil einer Crackpfeife erkennt und mit seinem Greifer routiniert in die gelb-rote Abwurfbox stopft. Oder das durchsichtige Beutelchen mit Druckverschluss, in dem einer vielleicht Pillen aufbewahrte oder Kokain. Die Mini-Ampullen für steriles Wasser, das auf dem Löffel das Heroin verdünnt, und mehrere Spritzenverpackungen. „Die sind aber nicht von Kombo, die müssen von anderswo her sein“ – das sieht Andreas M. sofort.