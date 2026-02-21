Drogen in Stuttgart So high ist Stuttgart
Haschisch, Koks, Pillen: im Stuttgarter Abwasser findet sich ein regelrechter Drogencocktail. Wer sind die Konsumenten? Und wie groß ist Stuttgarts Drogenproblem?
Stuttgart ist high, Tag für Tag. Drogen gehören für einen nicht unerheblichen Teil der Stadtbevölkerung zum Alltag. Es wird gekifft, gekokst und gespritzt, dazu die Tabletten. Und der Trend zeigt nach oben.