Rossmann-Chef Raoul Roßmann bezeichnet die Marktwirtschaft als ungerecht. Trotzdem hält er dieses System für das „Beste für alle“.
19.05.2026 - 07:46 Uhr
Der Inhaber der Drogeriekette Rossmann, Raoul Roßmann, hält Marktwirtschaft für ungerecht. Es sei „überhaupt nicht gerecht“, dass er ein größeres Vermögen besitzt, als eine Kassiererin bei Rossmann je erarbeiten kann. „Und dennoch würde ich sagen, dass dieses Modell trotzdem das Beste für alle ist“, sagte Roßmann der „Süddeutschen Zeitung“ in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview.