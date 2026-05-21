Drohnenflugverbot am Flughafen Kitze in Plieninger Naturschutzgebieten leben jetzt gefährlich
Seit diesem Jahr dürfen die Drohnen von Kitzrettern in Flughafennähe nur noch vor sechs Uhr fliegen. Das könnte vielen jungen Rehen das Leben kosten.
Seit diesem Jahr dürfen die Drohnen von Kitzrettern in Flughafennähe nur noch vor sechs Uhr fliegen. Das könnte vielen jungen Rehen das Leben kosten.
Michael Gehrung ist sauer: „Seit diesem Jahr dürfen wir in der Nähe vom Flughafen nicht mehr mit Drohnen nach Rehkitzen suchen“, schimpft der als ausgesprochen streitbar geltende landwirtschaftliche Obmann von Plieningen. Was sich in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdpächtern in den vergangenen Jahren bewährt hat, soll in diesem Frühjahr plötzlich nicht mehr erlaubt sein.