Die Erforschung Künstlicher Intelligenz ist eines der spannendsten Kapitel in der Wissenschaft und eines der lukrativsten in der globalen Wirtschaft. Doch Experten warnen: So groß die Chancen dieser Entwicklung sind, so gefährlich sind auch die Risiken für die Zukunft der Menschheit.

Markus Brauer 26.07.2024 - 14:27 Uhr

Schöne neue Welt: Der britische Schriftsteller Aldous Huxley (1994-1963) hat diese Zukunft des Jahres 2540 in seinem 1932 erschienenen dystopischen Roman „Brave New World“ beschrieben. Die Gesellschaft der Zukunft, in der Stabilität, Frieden und Freiheit gewährleistet scheinen, ist in Wirklichkeit eine Diktatur, die auf geistiger Konditionierung, physischer Konditionierung, mentaler Indoktrination und totalitärer Kontrolle beruht.