DTB-Pokal in Stuttgart Timo Eder sichert den Sieg – und blickt schon voraus
Der Lokalmatador gewinnt mit dem deutschen Team den Mixed-Cup beim DTB-Pokal – und hat auch bei der WM einiges vor.
Der Lokalmatador gewinnt mit dem deutschen Team den Mixed-Cup beim DTB-Pokal – und hat auch bei der WM einiges vor.
Elisabeth Seitz hatte da so eine Vorahnung. „Wir können uns jetzt auf etwas richtig Tolles gefasst machen“, sagte die ehemalige deutsche Spitzen-Turnerin in Diensten des MTV Stuttgart, die am Samstagabend beim DTB-Pokal in der Porsche-Arena die Co-Hallensprecherin gab.
Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht Station in Vikersund in Norwegen. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe im Skifliegen live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.