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  6. Timo Eder sichert den Sieg – und blickt schon voraus

DTB-Pokal in Stuttgart Timo Eder sichert den Sieg – und blickt schon voraus

DTB-Pokal in Stuttgart: Timo Eder sichert den Sieg – und blickt schon voraus
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Flugshow am Samstagabend: Timo Eder (MTV Ludwigsburg) beim DTB-Pokal in Stuttgart. Foto: Baumann

Der Lokalmatador gewinnt mit dem deutschen Team den Mixed-Cup beim DTB-Pokal – und hat auch bei der WM einiges vor.

Sport: Marco Seliger (sem)

Elisabeth Seitz hatte da so eine Vorahnung. „Wir können uns jetzt auf etwas richtig Tolles gefasst machen“, sagte die ehemalige deutsche Spitzen-Turnerin in Diensten des MTV Stuttgart, die am Samstagabend beim DTB-Pokal in der Porsche-Arena die Co-Hallensprecherin gab.

 

Was Seitz meinte bei ihrer kurzen Ansage ans Publikum: Nacheinander sollten wenig später die Bremerin Karina Schönmaier am Sprung und Lokalmatador Timo Eder (MTV Ludwigsburg) am Boden für das deutsche Team im sogenannten Mixed Cup an den Start gehen. Bei Kennern der Turnszene klingelte es da sofort – Schönmaier und Eder holten zusammen in dieser Konstellation Gold im Mixed-Wettbewerb bei der EM 2025 in Leipzig. Beim DTB-Pokal waren nun noch je zwei Teamkolleginnen und Kollegen dabei im deutschen Team – das am Ende den Sieg vor der Schweiz holte.

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Schönmaier und Eder gingen an mehreren Geräten voran am Samstagabend. „Das Trainingslager in Kienbaum vor dem DTB-Pokal war intensiv, aber enorm wertvoll“, sagte Eder: „Jetzt zurück in Stuttgart zu sein und quasi vor der Haustür zu turnen, das gibt mir zusätzliche Energie.“

Eders Rolle im Team, so sagt er das zumindest selbst, hat sich zuletzt aus seiner Sicht trotz der Erfolge bei der vergangenen EM (am Barren holte der Ludwigsburger noch die Bronzemedaille) nicht stark verändert: „Ich glaube, meine Rolle im Team ist seit meiner EM-Goldmedaille die gleiche. Ich bin immer noch der Jüngste. Zudem haben die anderen mehr internationale Erfahrung im Seniorenbereich.“

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Jens Milbradt, Bundestrainer der deutschen Männer, betonte die Fortschritte Eders im Alltag bei seinem Stuttgarter Heimtrainer Thomas Andergassen: „Er ist einer der Top-Trainer, die wir haben“, sagte Milbradt: „Er arbeitet sehr klug und strukturiert mit Timo, die beiden wissen genau, in welcher Phase welches Gerät weiter entwickelt und aufgestockt werden sollte in den Übungen.“ Das zeichne das Trainer-Athleten-Duo Andergassen und Eder aus, so der Bundestrainer weiter: „Sie kommen immer Schritt für Schritt weiter inhaltlich.“

In diesem Jahr steigt die EM im August in Zagreb, ehe im Oktober in Rotterdam die WM stattfinden wird. Timo Eders Ziel ist klar: „Da will ich mich mit dem Team unbedingt qualifizieren.“

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Das hat selbstredend auch die amtierende Doppel-Europameisterin Karina Schönmaier vor. An den neuen Rummel musste sich die Athletin vom Bundesstützpunkt in Chemnitz nach ihren EM-Erfolgen erst gewöhnen. „Viel Presse, viele Interviews“, so beschreibt sie in Stuttgart die gestiegene Aufmerksamkeit um ihre Person. Ein unübersehbares Zeichen rund um den DTB-Pokal: Schönmaier ist plötzlich eines der Werbegesichter für die Traditionsveranstaltung. „Es ist cool, sich selbst auf den ganzen Plakaten zu sehen“, sagt sie dazu. Noch cooler aber war am Samstagabend der Sieg im Mixed-Cup.

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