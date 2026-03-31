Wie ist die Situation vor Ort in Dubai? Ein kurzer Überblick über die aktuelle Lage in der Stadt.

Die Regierung Dubais betont, dass die Sicherheit und das Wohlergehen von Bürgern, Einwohnern und Besuchern in Dubai sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten insgesamt höchste Priorität haben. Die Behörden beobachten die Lage weiterhin aufmerksam und ergreifen nach eigenen Angaben alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Die Lage in Dubai sei stabil, öffentliche Dienste funktionierten weiterhin.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen Das Auswärtige Amt warnt jedoch vor Reisen nach Dubai. Eine Reisewarnung bedeutet, dass eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bestehen kann. Hintergrund sind wiederholte Angriffe aus dem Iran.

Allein am 31. März kam es zu mehreren sicherheitsrelevanten Vorfällen in Dubai. So wurde ein Öltanker in den Gewässern vor Dubai von einer iranischen Drohne getroffen und in Brand gesetzt. Verletzte gab es dabei nicht. Nur wenige Stunden später meldeten die Behörden in Dubai neue Drohnen- und Raketenangriffe, die durch die Luftabwehr abgefangen worden seien. Teile der abgewehrten Geschosse fielen dabei auf eine Wohngegend im Süden Dubais. Laut der Emirates News Agency (WAM) wurden vier Menschen verletzt.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) fing die Luftabwehr allein am 30. März elf Raketen und 27 Drohnen ab. Seit Beginn des Kriegs im Iran seien es mehr als 400 Raketen und mehr als 1900 Drohnen gewesen. Durch die Angriffe wurden laut Verteidigungsministerium seit Kriegsbeginn zehn Menschen in den VAE getötet und 178 weitere verletzt.

Lage am Flughafen Dubai

Der Dubai International Airport (DXB) hat den Betrieb in begrenztem Umfang wieder aufgenommen. Reisenden wird empfohlen, sich erst nach einer Bestätigung ihrer Fluggesellschaft zum Flughafen zu begeben, da sich die Flugpläne während der schrittweisen Normalisierung des Betriebs weiterhin ändern können.

Der Betrieb werde in Abstimmung mit den Fluggesellschaften und den zuständigen Behörden vor Ort nach und nach ausgeweitet. Dubai Airports beobachte die Lage weiterhin eng gemeinsam mit den zuständigen Stellen. Der Fokus liege dabei auf der Sicherheit und dem Wohlergehen von Passagieren und Mitarbeitern. Weitere Informationen sollen über die offiziellen Kanäle bekannt gegeben werden.

Wo es aktuelle Informationen gibt

Aktuelle Informationen für Touristen stellt die Regierung von Dubai auf ihrer Webseite zur Verfügung. Die aktuellen Entwicklungen vor Ort im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen den USA und Iran lassen sich zudem über den Newsfeed der WAM verfolgen. Informationen zur Lage am Flughafen finden Flugreisende auf den offiziellen Kanälen von Dubai Airports. Darüber hinaus sollten die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts für die Vereinigten Arabischen Emirate beachtet werden.