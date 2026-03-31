Wie ist die Situation vor Ort in Dubai? Ein kurzer Überblick über die aktuelle Lage in der Stadt.
31.03.2026 - 13:33 Uhr
Die Regierung Dubais betont, dass die Sicherheit und das Wohlergehen von Bürgern, Einwohnern und Besuchern in Dubai sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten insgesamt höchste Priorität haben. Die Behörden beobachten die Lage weiterhin aufmerksam und ergreifen nach eigenen Angaben alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Die Lage in Dubai sei stabil, öffentliche Dienste funktionierten weiterhin.