Im Winter ist der Stromverbrauch saisonal bedingt besonders hoch. Wenn eine Dunkelflaute droht, steigen die Preise. Was es damit auf sich hat:

Michael Bosch 13.12.2024 - 08:54 Uhr

Der Strompreis in Deutschland hat in dieser Woche einen Rekord gebrochen. Das Handelsblatt schreibt von einem „historischen Hoch“. Demnach habe der Preis am Donnerstagabend zwischen 17 und 18 Uhr für eine Megawattstunde an der Börse bei 936 Euro gelegen. „Sogar auf dem Höhepunkt der Energiekrise hatten die Preise nicht höher als 900 Euro gelegen“, hieß es.