E-Auto brennt in Stuttgart

Gut zwei Stunden lang ist die Feuerwehr in Stuttgart beschäftigt, den Brand in einer Tiefgarage zu löschen. Dabei kommen spezielle Geräte zum Einsatz.

Christine Bilger 16.05.2025 - 14:05 Uhr

Nahezu blind haben sich dei Einsatzkräfte ihren Weg zu einem brennenden Auto in einer Tiefgarage an der Sophienstraße bahnen müssen. Die Garage war komplett verraucht. Der Alarm war gegen 9.30 Uhr ausgelöst worden. Zeuginnen und Zeugen hatten bemerkt, dass im dritten Untergeschoss der Garage ein Elektroauto der Marke Audi brannte. Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr konnten zu dem Auto vordringen – sie mussten sich Stück für Stück vorarbeiten. Sie konnten den Brand löschen und verhindern, dass das Feuer auf ein daneben geparktes Auto übergriff. Beschädigt wurde es aber. Beim Löschen habe auch die Sprinkleranlage in der Garage geholfen.