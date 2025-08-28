E-Mobilität in Stuttgart Schnellladesäulen nur noch gegen Parkgebühr erreichbar
Die EnBW und die Betreiberin zweier Parkplätze in der Innenstadt gehen mit Pollern gegen Falschparker an Ladestationen vor. Und bestrafen Fahrer von E-Autos gleich mit.
Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat in der Stuttgarter Innenstadt zwei große Schnellladestationen für E-Autos errichtet. Batteriebetriebene Fahrzeuge sucht man sowohl an den Ladesäulen an der Universität Stuttgart als auch am Rotebühlplatz die meiste Zeit offenbar vergeblich. „Seit einigen Wochen sind sie in der Regel verwaist“, sagt Klaus Averdung, der mit seinem Wagen ebenfalls einen Bogen um die beiden Elektrotankstellen macht. Der Grund: Poller versperren die direkte Zufahrt. Stattdessen müssen die Nutzer über die Parkplätze am Rotebühlhof beziehungsweise an der Kepplerstraße fahren – und ein Parkticket ziehen.