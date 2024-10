VDA-Chefin Müller übt scharfe Kritik an Brüssel

Die EU hat in den Augen der mächtigen Auto-Lobbyistin keine kohärente Gesamtstrategie für die Industrie. Es werde zu viel versprochen und zu wenig umgesetzt.

Knut Krohn 01.10.2024 - 18:07 Uhr

Hildegard Müller redet nicht um den heißen Brei. „Nicht die Autoindustrie in Deutschland steckt in einer existenziellen Krise, sondern der Standort“, warnt die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie (VDA). „Die Frage ist, ob unsere gesamte Industrie auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein kann.“