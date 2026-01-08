Eberhardstraße in Stuttgart Räumungsverkauf: Nächster Schuhladen gibt auf
Die Schließung des Schuh-Fachgeschäfts Häsler wirft Fragen auf: Ist Stuttgart zu teuer geworden und durch Dauerbaustellen unattraktiv?
Die Schließung des Schuh-Fachgeschäfts Häsler wirft Fragen auf: Ist Stuttgart zu teuer geworden und durch Dauerbaustellen unattraktiv?
Der Räumungsverkauf hat begonnen. „Wieder schließt ein großes Schuh-Fachgeschäft und verlässt Stuttgart“: Diese Nachricht kommt von der Firma Häsler, die seit neun Jahren eine Filiale an der Eberhardstraße 4 betreibt. Was sind die Gründe dafür?