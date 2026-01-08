 
Eberhardstraße in Stuttgart Räumungsverkauf: Nächster Schuhladen gibt auf

Eberhardstraße in Stuttgart: Räumungsverkauf: Nächster Schuhladen gibt auf
Zehn Jahre lang an der Eberhardstraße: Spätestens Ende 2026 ist Schluss beim Schuhhaus Häsler. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Schließung des Schuh-Fachgeschäfts Häsler wirft Fragen auf: Ist Stuttgart zu teuer geworden und durch Dauerbaustellen unattraktiv?

Der Räumungsverkauf hat begonnen. „Wieder schließt ein großes Schuh-Fachgeschäft und verlässt Stuttgart“: Diese Nachricht kommt von der Firma Häsler, die seit neun Jahren eine Filiale an der Eberhardstraße 4 betreibt. Was sind die Gründe dafür?

 

Ende des Jahres läuft der Mietvertrag aus. „Wir haben uns dafür entschieden, ihn nicht zu verlängern“, sagt Rainer Arning, der das Schuhfachgeschäft leitet. Das habe mehrere Ursachen: „Die Miete und die Raum-Nebenkosten sind heute zu teuer. Fachpersonal im Einzelhandel ist kaum noch zu bekommen. Corona und das Internet haben das Verbraucherverhalten deutschlandweit nachhaltig verändert“, erklärt der 73-jährige Arning. Man schaue zwar gerne auf die Zeit in Stuttgart zurück, aber die langwierigen Baumaßnahmen am Marktplatz, am Haus des Tourismus, im Bohnenviertel, in der Eberhardstraße und nun auch noch direkt am Schwabenzentrum haben ihre Spuren hinterlassen. „Die Attraktivität des Standortes ist nicht gewährleistet“, betont Arning. „Die Situation in Stuttgart ist bei vielen Themen dramatisch.“ Der Aderlass bei traditionellen Geschäften sei in den vergangenen Jahren enorm gewesen.

Das Wäschegeschäft Maute-Benger, die Modehäuser Breitling und Uli Knecht, Blumen Fischer, Spielwaren Kurtz, Messer Müller, der Schuhladen Görtz und der Möbelladen E + H Meyer sind nur einige Beispiele für alteingesessene Firmen, die es in Stuttgart nicht mehr zu finden gibt. Das nun aber ausschließlich an der fehlenden Attraktivität Stuttgarts, an den vielen Baustellen, an den Staus, an den hohen Mieten oder fehlenden Parkplätzen festzumachen, ist sicherlich falsch.

Am Schwabenzentrum wird abgerissen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Fakt ist: Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich der Standort Stuttgart für die Firma Häsler nicht mehr gelohnt. Der totale Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe hat begonnen. Jeder Schuh ist zwischen 20 und 70 Prozent reduziert. Wie aus der Filiale an der Eberhardstraße zu erfahren ist, wird Häsler aber mindestens noch bis Oktober seine Türen öffnen.

Um die anderen Standorte in Schwenningen, Rottweil und Konstanz muss man sich laut Rainer Arning keine Sorgen machen. Das 1907 gegründete Unternehmen habe dort einen großen und gewachsenen Kundenstamm und die Unkosten seien ebenfalls deutlich geringer als in Stuttgart. „Wir werden die Online-Entwicklung überleben“, ist sich Arning sicher.

Von Torsten Ströbele
