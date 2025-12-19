Die ersten Fassadenteile fallen: Ein amerikanischer Investor krempelt das Schwabenzentrum in der Eberhardstraße 1 bis 5 um.

Torsten Ströbele 19.12.2025 - 17:19 Uhr

Die nackte Fassade ist an vielen Stellen am Schwabenzentrum schon zu sehen. Aktuell verschwinden nach und nach die Platten am Gebäude Eberhardstraße 1 bis 5. Die Bauarbeiten schreiten voran. Initiator und Eigentümer ist der amerikanische Investor Hines Immobilien. Geplant ist, den oberirdischen Teil des Schwabenzentrums abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Das Projekt umfasst eine Fläche von rund 10.200 Quadratmetern. Bis 2028 soll ein moderner Gebäudekomplex entstehen – das Central One. In den Obergeschossen soll es Büros geben, die zukünftig vom Unternehmen Deloitte genutzt werden. Das Erdgeschoss ist für Gastronomie, ein Café und Einzelhandel bestimmt.