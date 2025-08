Was Kinder am Ebnisee beim inklusiven Erlebnistag alles entdecken konnten

Beim inklusiven Erlebnistag „Ebnisee für alle“ boten Naturpark und Ebnisee-Verein Workshops, Tiererlebnisse und Rolli-Parcours – ein Naturtag für Familien im Rems-Murr-Kreis.

Chris Lederer 03.08.2025 - 17:30 Uhr

Der Ebnisee ist nicht nur ein Naturidyll – am Sonntag war er wieder Magnet für alle, die Inklusion und Natur verbinden wollen. Beim Erlebnistag „Ebnisee für alle“ verwandelte sich das Seeufer in ein buntes Mitmachgelände. Von elf bis fünf Uhr boten inklusive Stationen waldpädagogische Erlebnisse, Spiele und Workshops – organisiert vom Ebnisee-Verein in Kooperation mit dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Seit 15 Jahren zieht das Format Besucher aus der ganzen Region an.