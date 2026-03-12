Am Mobilitätspunkt Stadionstraße in Echterdingen gibt es ein Vandalismusproblem. Die Stadt hat jetzt Kameras installiert. Die Forderung nach Überwachung gibt es schon seit Jahren.
12.03.2026 - 13:46 Uhr
Wer spätabends am Mobilitätspunkt Stadionstraße auf die Bahn wartet, dem kann es schon etwas mulmig werden. Denn der U6-Haltepunkt liegt abgelegen vom Echterdinger Trubel am Rand der Felder. Die Wartezeit konnten sich die Fahrgäste in der Vergangenheit mit einem Blick in den Regiomaten verkürzen, der auf dem Vorplatz der Haltestelle gestanden hatte. Doch der Automat, an dem es regionale Lebensmitteln zu kaufen gab, ist abgebaut. Es ist nur noch das schwarze Gestell übrig geblieben. Ein weiß-rotes Flatterband weht im Frühjahrswind.