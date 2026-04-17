Carlo Casorati kann noch immer nicht richtig glauben, dass er nicht mehr in Sillenbuch lebt. „Ich habe es noch gar nicht realisiert, es ist eine komplett andere Welt“, sagt er am Telefon. Am 12. April um 7.20 Uhr morgens sind er, seine Frau, die beiden gemeinsamen acht- und vierjährigen Kinder und der Familienhund in ihrem Auto von der Fähre gerollt – in ihr neues Leben. Die Betreiber des Sillenbucher Restaurants Bianco e Nero sind nach Sardinien ausgewandert. Am 26. März hatten sie den letzten Arbeitstag im Lokal. Nur Tage später haben sie Deutschland den Rücken gekehrt.