Der frühere Chelsea-Spieler rammt laut Medienberichten mit seinem Lamborghini eine Leitplanke - und soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben. I
31.05.2026 - 15:39 Uhr
Fußballstar Raheem Sterling ist laut britischen Medienberichten nach einem Unfall mit seinem Lamborghini wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur PA am Samstagabend berichtete, hatten Polizisten in der Grafschaft Hampshire den früheren englischen Nationalspieler am Donnerstag in Gewahrsam genommen. Zuvor war sein Sportwagen demnach auf der Autobahn M3 mit Leitplanken kollidiert.