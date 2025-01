Bis vor 80 Jahren gab es in Leonberg ein KZ-Außenlager. Avraham Ary ist wohl der letzte noch lebende ehemalige Häftling.

Chiara Sterk 16.01.2025 - 19:00 Uhr

Avraham Ary war 16 Jahre alt, als er im Dezember 1944 in Leonberg ankommt. Er ist der letzte bekannte lebende Häftling des ehemaligen KZ-Außenlager in Leonberg. Heute ist Ary 106 Jahre alt und lebt in Haifa, im Nordwesten Israels am Mittelmeer.