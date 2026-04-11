Im Landkreis Esslingen werden 2026 ehrenamtliche Helfer in Gesundheit und Pflege mit 40 000 Euro ausgezeichnet. Die Bewerbungsphase läuft jetzt an.

Rund 31 Millionen Menschen sind in Deutschland in einem Ehrenamt tätig und engagieren sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl der Gesellschaft. Auch im Landkreis Esslingen machen Ehrenamtler durch ihren Einsatz vieles möglich. Als starke Helferinnen und Helfer bringen sie sich in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld ein. Sie packen an, meist ohne viele Worte zu verlieren. Durch ihren freiwilligen Einsatz fördern sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Das Engagement hat für die Gesellschaft unschätzbaren Wert. Das wollen der Landkreis Esslingen und die drei Tageszeitungen Eßlinger Zeitung, Nürtinger Zeitung und Teckbote in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen würdigen: mit dem Ehrenamtspreis 2026. Die Stiftung Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen stellt dafür 40 000 Euro Preisgeld zur Verfügung.

Bewerbungsfrist für Ehrenamtspreis endet am 21. Juni 2026

Ehrenamtlich engagierte Personen können sich allerdings nicht selbst um einen Preis bewerben; sie werden von Patinnen oder Paten vorgeschlagen. Deshalb werden jetzt unter der Überschrift „EhrenSache“ Paten gesucht, die Menschen oder auch eine Gruppe Ehrenamtlicher aus dem Landkreis Esslingen benennen, die ob ihres freiwilligen, sozialen Engagements eine Anerkennung verdienen.

Den Ehrenamtspreis gibt es schon seit mehr als zwanzig Jahren. 2003 wurde er von der Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in Zusammenarbeit mit den Tageszeitungen und unter Schirmherrschaft des Landkreises ins Leben gerufen, um zu zeigen, wie reich der Landkreis Esslingen an ehrenamtlichem Engagement ist. Mit dem Ehrenamtspreis wollen die Initiatoren den ehrenamtlich Engagierten danken und sie fördern sowie viele Nachahmerinnen und Nachahmer finden.

Ehrenamtspreis Esslingen: 750 Auszeichnungen in 20 Jahren

In den mehr als zwei Jahrzehnten gingen 1400 Bewerbungen ein. Etwa 750 Menschen und Projekte wurden bislang für ihr Engagement ausgezeichnet. Die Stiftung der Kreissparkasse stellte dafür mehr als 300 000 Euro an Preisgeldern zur Verfügung. Viermal wurden Projekte aus dem Landkreis auch beim bundesweiten Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet. Nun also geht der Ehrenamtspreis im Landkreis Esslingen in eine neue Runde. 2026 würdigt der Ehrenamtspreis Engagierte, die sich für Gesundheit und Pflege einsetzen.

Auch im Sport ist das Thema Gesundheit wichtig. Foto: istock

Die Redaktionen von Eßlinger Zeitung, Nürtinger Zeitung und Teckbote wählen aus den Vorschlägen aus ihrem Verbreitungsgebiet jeweils drei Bewerbungen für den Ehrenamtspreis aus. Die insgesamt neun ausgewählten Personen beziehungsweise Gruppen erhalten jeweils 3000 Euro als Anerkennung. Drei davon werden zusätzlich mit einem Sonderpreis ausgezeichnet – er wird über eine öffentliche Online-Abstimmung ermittelt.

Bewerbungsfrist für Ehrenamtspreis endet am 21. Juni 2026

Die Bewerbungen gehen über das Onlineportal www.landkreis-esslingen.de/ehrensache. Paten sollten dabei in einigen Sätzen erläutern, warum ihr Vorschlag den Ehrenamtspreis erhalten sollte. Die Bewerbungsphase endet am 21. Juni 2026. Die Preisverleihung „Ein Abend für das Ehrenamt“ findet dann am 3. November statt.

„Wer sich ehrenamtlich einbringt, schenkt unserem Landkreis Zeit, Kraft und soziale Verantwortung. Diesen Einsatz stellen wir mit dem Ehrenamtspreis bewusst in den Fokus und sagen Danke an alle ehrenamtlich Engagierten im Landkreis Esslingen“, sagte Marcel Musolf, Landrat des Landkreises Esslingen zu der neuen Runde des Ehrenamtspreises. „Gesundheit ist ein unersetzliches Gut, würdevolle Pflege ein Bedürfnis jedes Menschen. Gerade hier zeigt sich, welch wertvollen Einsatz Ehrenamtliche Tag für Tag für unsere Gesellschaft erbringen. Deshalb stellen wir in diesem Jahr das Ehrenamt im Gesundheits- und Pflegebereich in den Mittelpunkt“, erklärte Burkhard Wittmacher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.

Beispiele fürs Ehrenamt

Alltagsbegleitung

Ehrenamtliche besuchen ältere Menschen, um Isolation zu verhindern und Alltagsaufgaben zu erleichtern.

Betreuung von Menschen mit Behinderung

Ehrenamtliche helfen Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Entlastungs- und Kurzzeit Pflege

Freiwillig Engagierte entlasten kurzfristig pflegende Angehörige und ermöglichen ihnen eine Auszeit.

Hospiz und Palliativ Begleitung

Ehrenamtliche unterstützen schwerkranke Menschen in der letzten Lebensphase und deren Familien.

Begleitung zu Arzt und Therapieterminen

Freiwillige sorgen dafür, dass Patienten und Patientinnen nicht allein zu wichtigen Terminen gehen müssen.

Telefonische Begleitung

Ehrenamtliche mindern soziale Isolation und bieten ein offenes Ohr.

Initiativen der Nachbarschaftshilfe

Bürgerschaftlich Engagierte unterstützen im Rahmen von Nachbarschafts- oder Stadtteilprojekten und stärken das Gemeinschaftsgefühl.

Gesundheitsaufklärung und Prävention

Ehrenamtliche tragen zur Förderung eines gesunden Lebensstils bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei.