Im Landkreis Esslingen werden 2026 ehrenamtliche Helfer in Gesundheit und Pflege mit 40 000 Euro ausgezeichnet. Die Bewerbungsphase läuft jetzt an.
11.04.2026 - 05:00 Uhr
Rund 31 Millionen Menschen sind in Deutschland in einem Ehrenamt tätig und engagieren sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl der Gesellschaft. Auch im Landkreis Esslingen machen Ehrenamtler durch ihren Einsatz vieles möglich. Als starke Helferinnen und Helfer bringen sie sich in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld ein. Sie packen an, meist ohne viele Worte zu verlieren. Durch ihren freiwilligen Einsatz fördern sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt.