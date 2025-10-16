Zu den vielen Ehrungen Schwester Margrets kommt nun auch noch die Ehrenmedaille der Stadt Stuttgart. Die Geehrte ist kurz gerührt, um dann wieder ganz die alte Macherin zu sein.
16.10.2025 - 17:31 Uhr
Ein paar Mal schon hat sich Schwester Margret Ebe in den zurückliegenden Wochen von Stuttgart verabschiedet. Ende August in der Franziskusstube – dem Zentrum ihres Wirkens – von denen, die ihr am Herzen liegen: den von Armut betroffenen Menschen. Dann hat die Caritas ihr einen Empfang bereitet. Und nun ist der Dreiklang vollendet. Im Festraum des Stuttgarter Rathauses ehrte sie Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper mit der Ehrenmünze der Stadt Stuttgart.