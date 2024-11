Der Pfarrer Ehrhart Neubert ist tot. Der Bürgerrechtler starb am Sonntag in Thüringen. Neubert setzte sich für eine Aufarbeitung von Stasi-Verbrechen in der evangelischen Kirche ein.

Der Pfarrer und Bürgerrechtler Ehrhart Neubert ist tot. Neubert starb am Sonntag 84-jährig in Limlingerode im thüringischen Kreis Nordhausen, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Dienstag unter Berufung auf seine Familie bestätigte. Die Trauerfeier findet am 29. November in der Kirche in seinem Heimatort statt.