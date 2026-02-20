Ehrung durch Ministerpräsidenten: Ostwald ist jetzt „Häuptling Weiße Feder“

Kurt Ostwald war beeindruckt. „Das war eine richtig gut organisierte Veranstaltung“, sagt er. Dass ihm das aufgefallen ist, verwundert nicht. Denn Ostwald engagiert sich seit vielen, vielen Jahren als Sportfunktionär und da weiß man, was dahintersteckt, dass alles läuft. Es ist ein Engagement für andere, für die Gesellschaft. Diesmal ging es aber um ihn. Denn die Veranstaltung, von der er berichtet, war die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Neuen Schloss in Stuttgart an 16 verdiente Bürger – einer davon war der Scharnhausener Kurt Ostwald. Vor allem für den Handball hat sich der 81-Jährige in verschiedenen Funktionen eingesetzt, aber immer weit über den Tellerrand hinaus geblickt, unter anderem als langjähriger Präsident des Sportkreises Esslingen.

„Kurt Ostwalds Einsatz für Fairness, Nachwuchsförderung und Chancengleichheit ist beispielhaft und hat die Rolle des Sports als Ort des Miteinanders und der Verantwortung füreinander gestärkt“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in seiner Laudatio. Anschließend gab es noch die Gelegenheit für einen kleinen Plausch. Ostwald sprach Kretschmann auf die gemeinsame Liebe zur Peloponnes an, wo beide gerne Urlaub machen – sogar im selben Ort, wie Ostwald herausgefunden hat. Vielleicht trifft man sich mal.

„In die Halle gehe ich weiterhin“

Für Reisen haben beide nun mehr Zeit. Kretschmann, weil er bald Ministerpräsident a.D. ist, und Ostwald, weil er die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes als Zäsur betrachtet. „Die Ehrung war für mich persönlich ein Abschied von der ehrenamtlichen Tätigkeit“, erklärt er und fügt fröhlich hinzu: „Wenn man das biblische Alter von 80 Jahren überschritten hat, kann man sich auch auf das Beraten zurückziehen, sozusagen als Häuptling Weiße Feder.“

Die allermeisten seiner vielen Ämter hat Ostwald in den vergangenen Jahren bereits abgegeben. Das des Handball-Bezirksvorsitzenden etwa oder das des Verbandsschiedsrichterwarts und auch das des Präsidenten des Sportkreises. Vorsitzender der HSG Ostfildern und stellvertretender Vorsitzender des HSG-Teilvereins TSV Scharnhausen ist er noch, aber auch hier tritt er bei den nächsten Wahlen nicht mehr an. „Die ganzen Termine fallen weg“, sagt er. Aber er betont: „In die Halle gehe ich weiterhin.“ Ab jetzt gilt das Motto: „Ich kann, aber ich muss nicht.“ Dass er den EZ-Handballpokal im Januar krankheitsbedingt verpasst hat, fand er schade.

Aber klar: Wenn ihn jemand um Rat fragt, wird Ostwald da sein. „Häuptling Weiße Feder“. Denn sein Erfahrungsschatz ist so riesig, wie die Liste seiner Ämter und Auszeichnungen lang und wie sein Blick weit ist. Wenn er von den vielen Erlebnissen erzählt, sind sportliche Highlights dabei. Etwa, als er als Schiedsrichter gemeinsam mit seinem im Jahr 2021 verstorbenen Partner Werner Guilliard beim entscheidenden Spiel um Auf- und Abstieg in der Regionalliga in Friedberg gegen Nürnberg eingeteilt war. „Es waren 3500 Zuschauer da und es wurde das Steigerlied gesungen. Das war schon eine besondere Atmosphäre“, erzählt er. Zudem setzte sich der Außenseiter durch. Noch früher war er selbst als Spieler für den TSV Esslingen in der Oberliga auf der Platte, natürlich auch auf dem Großfeld. Kreisläufer war er – seine Spezialität war der Rückhandwurf. Er deutet an, wie das ging, die Muscle Memory funktioniert.

Besonders wichtig waren Ostwald aber immer die gesellschaftlichen Themen im Sport. Als das noch wenige taten, setzte er sich für das Thema Inklusion ein oder dafür, dass Übungsleiter ein Führungszeugnis vorweisen sollen. Abseits des Sports engagiert er sich bis heute für die Verständigung zwischen den Menschen in seiner Geburtsregion Böhmerwald in der heutigen Tschechischen Republik und Deutschland.

Am liebsten erzählt er vom großen Zusammenhalt. Vor allem bei seinen Handballern und da insbesondere bei den Schiedsrichtern, für die er viele Reisen bis nach Brasilien organisiert hat. „Das schweißt zusammen, da sind enge Verbindungen entstanden“, erzählt er und bemängelt etwas wehmütig: „Das gibt es heute so nicht mehr.“ Wobei Ostwald nicht falsch verstanden werden will, denn mit seinen Nachfolgern in den verschiedenen Ämtern ist er sehr zufrieden. Etwa mit dem aktuellen Bezirksschiedsrichterchef der Handballer Stefan Czommer: „Der macht das richtig gut, da geht was.“ Oder mit Margot Kemmler an der Spitze des Sportkreises.

Respekt vor den weiteren Geehrten

Dass der, der sich immer für andere eingesetzt hat, nun so viele positive Reaktionen auf seine Ehrung bekommen hat, freut Ostwald. „Mir haben viele geschrieben: Du hast es verdient, Kurt“, erzählt er und lacht. Gleichzeitig hat ihn bei der Ehrung im Neuen Schloss neben der guten Organisation etwas anderes beeindruckt. „Viele der weiteren Geehrten engagieren sich im sozialen Bereich, wie etwa der Flüchtlingshilfe“, erzählt er und man hört den Respekt heraus.

Auf die Frage, was er in all der Zeit als Sportfunktionär am allerliebsten gemacht hat, hat der neue Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland zum Abschluss eine interessante Antwort: „Am meisten hat es mir Spaß gemacht, andere zu ehren.“